***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.01.2023 17:33
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2022 tarihli toplantısında, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 2.500.000.000.-TL'ye kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin, verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 2.500.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100442
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -249,63
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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5.091
En Düşük
4.738
17:2218,7816
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,9380
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|Önceki Kapanış
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18,8841
En Düşük
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En Düşük
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|SDTTR
|56,65
|7.261.964
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.703.599
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.098.025
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,40
|63.477.990
|% 7,65
|
|KONYA
|3.043,50
|203.710.220
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.230.984
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.158.628
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.999.563
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.750.213
|% -10,00
|
|THYAO
|125,80
|8.267.891.872
|% -4,12
|
|EREGL
|36,84
|6.199.030.407
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.614.534.707
|% -9,20
|
|KOZAL
|519,50
|4.454.023.057
|% -7,73
|
|TUPRS
|473,00
|4.432.665.174
|% -0,48
|
|EKGYO
|8,11
|3.240.620.537
|% -4,59
|
|YKBNK
|8,71
|3.325.018.759
|% -8,60
|
|KRDMD
|17,33
|4.247.784.726
|% -4,47
|
|SKBNK
|2,55
|585.607.641
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|419.950.050
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7783
|18,7816
|% 0,04
|
|Euro
|20,2241
|20,2285
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6950
|22,8088
|% -0,22
|
|Frank
|20,1179
|20,2391
|% -0,73
|
|Riyal
|4,9842
|5,0092
|% -0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-6,27
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.656
|7.723
|-12,00
|
|Yarım
|3.719
|3.778
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.889
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,02
|
|B. Petrol
|81,55
|81,55
|1,45
|
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