***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhraç Limit başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.08.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin 2.500.000.000 TL tutarındaki Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 1.100.000.000 TL olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2023 tarih ve 46/953 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Tertip Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184438BIST