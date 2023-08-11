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***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.08.2023 14:33
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhraç Limit başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.08.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin 2.500.000.000 TL tutarındaki Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 1.100.000.000 TL olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2023 tarih ve 46/953 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Tertip Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184438


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Tam 11.109 11.192 4,00  
Yarım 5.563 5.622 2,00  
Çeyrek 2.782 2.811 1,00  
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