***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarAk Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimizce 2.500.000.000 TL'ye (İki Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için yapılacak olan başvuraya ilişkin Yönetim Kurulu Kararımız ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 YK Kararı_Noter Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185659BIST