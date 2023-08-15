***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.08.2023 17:44
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimizce 2.500.000.000 TL'ye (İki Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için yapılacak olan başvuraya ilişkin Yönetim Kurulu Kararımız ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK Kararı_Noter Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185659
BIST