***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.04.2022 14:58
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UZUN VADELİ YABANCI PARA
İHRAÇÇI TEMERRÜT NOTU
UZUN VADELİ YEREL PARA
İHRAÇÇI TEMERRÜT NOTU
KISA VADELİ YABANCI PARA
İHRAÇÇI TEMERRÜT NOTU
KISA VADELİ YEREL PARA
İHRAÇÇI TEMERRÜT NOTU
ULUSAL UZUN
VADELİ NOTU
FITCH RATINGS B B+ B B A+
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021868
BIST
14:452.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 20,85
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:4514,6682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0316
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6682
En Düşük
14,6258
14:4515,8250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8450
En Düşük
15,8200
14:45932,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,49
|Açılış
|: 932,86
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:45
|DAGHL
|19,29
|9.075.297
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.189.549
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,18
|29.152.077
|% 8,26
|
|IHAAS
|20,10
|24.249.447
|% 7,89
|
|YATAS
|15,74
|175.485.474
|% 7,44
|
|ISGYO
|11,07
|51.977.343
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.356.691
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|22.934.181
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|18,87
|31.501.799
|% -5,60
|
|GARAN
|14,45
|1.737.914.831
|% 0,21
|
|KRDMD
|16,40
|1.680.964.472
|% 1,61
|
|THYAO
|37,86
|1.608.290.775
|% 0,58
|
|TUPRS
|257,20
|1.319.403.927
|% 2,27
|
|SISE
|18,03
|1.161.817.264
|% -0,22
|
|ODAS
|2,51
|847.304.335
|% 5,46
|
|TSKB
|2,04
|550.669.130
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,94
|721.238.203
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,34
|1.155.000.151
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,85
|619.455.967
|% 1,85
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6627
|14,6682
|% 0,22
|
|Euro
|15,8150
|15,8250
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,0232
|19,1186
|% 0,18
|
|Frank
|15,4006
|15,4934
|% -0,20
|
|Riyal
|3,8986
|3,9182
|% 0,36
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|0,78
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.152
|6.305
|-25,87
|
|Yarım
|2.973
|3.050
|-12,52
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|-6,26
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,24
|
Seans Raporu
14:45
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15:00XU100
Endeks 2, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 28, 226.00 milyon TL de
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14:59KUTPO
Yüzde 6.76 oranında artışla 49.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 756, 009 adet işlem
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14:58KRSTL
Yüzde 4.20 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 018, 799 adet işlem
-
14:57YATAS
Yüzde 7.44 oranında artışla 15.74 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 489, 871 adet işlem
-
14:56DEVA
Yüzde 7.09 oranında artışla 36.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 227, 320 adet işlem