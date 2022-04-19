***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/04/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUZUN VADELİ YABANCI PARAİHRAÇÇI TEMERRÜT NOTUUZUN VADELİ YEREL PARAİHRAÇÇI TEMERRÜT NOTUKISA VADELİ YABANCI PARAİHRAÇÇI TEMERRÜT NOTUKISA VADELİ YEREL PARAİHRAÇÇI TEMERRÜT NOTUULUSAL UZUNVADELİ NOTUFITCH RATINGS B B+ B B A+http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021868BIST