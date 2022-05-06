***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.05.2022 17:07
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 29.04.2022 tarihinde yayınladığı raporda, Ak Finansal Kiralama Anonim Şirketi' nin Ulusal Uzun Vadeli Notu'nun görünümünü Durağan'dan Negatif'e çevirirken,ilgili notu A+(tur) olarak teyit etmiştir.
Şirketimiz'in güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir
Uzun Vadeli Yabancı Para B /Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para B+/Negatif Görünüm
Ulusal Uzun Vadeli Notu A+(tur) Negatif Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para B
Kısa Vadeli Yerel Para B
Hissedar Destek Notu B
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027302
BIST
17:082.440
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -26,08
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
17:0814,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0902
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
17:0815,8352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1231
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
17:08905,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,33
|Açılış
|: 905,04
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ALKA
|35,02
|62.437.203
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.591.111
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|95.655.926
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.564.856
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|86.299.869
|% 9,92
|
|PETUN
|24,10
|63.571.229
|% -9,33
|
|SELVA
|18,22
|26.470.776
|% -7,42
|
|ALCTL
|27,24
|39.788.607
|% -6,84
|
|ODAS
|2,48
|458.127.218
|% -6,77
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|SISE
|19,25
|4.994.470.016
|% 2,34
|
|THYAO
|42,00
|2.961.870.537
|% -1,59
|
|TUPRS
|250,10
|1.713.824.106
|% 1,96
|
|AKBNK
|8,72
|1.375.661.952
|% -0,68
|
|KOZAL
|184,60
|1.375.172.669
|% 3,88
|
|SISE
|19,25
|4.994.470.016
|% 2,34
|
|YKBNK
|4,82
|1.060.399.099
|% -0,41
|
|ODAS
|2,48
|458.127.218
|% -6,77
|
|EKGYO
|2,67
|435.609.384
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,72
|1.375.661.952
|% -0,68
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9468
|14,9503
|% 0,60
|
|Euro
|15,8234
|15,8383
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,3893
|18,4815
|% 0,48
|
|Frank
|15,0676
|15,1584
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9733
|3,9932
|% 0,62
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|8,03
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,33
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,50
|