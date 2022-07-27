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***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

27.07.2022 19:23
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Temmuz 2022 tarihinde AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi' nin  Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt notunu "B" den "B-" ye çevirmiş, görünümünü de "Negatif Görünüm" ile teyit etmiştir. 
Fitch Ratings aynı zamanda Şirket'in Finansal Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt notunu ise "B+" dan "B" ye çevirmiş, görünümünü de "Negatif Görünüm" ile teyit etmiştir. 
Fitch Ratings, Şirket'in Hisseder Destek notunuda "B" den "B-"  a çevirmiştir.
AK Finansal Kiralama A.Ş.'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir: 
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu  B- / Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu  B / Negatif Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu B
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu B
Ulusal Uzun Vadeli Notu A+(tur) Negatif Görünüm
Hissedar Destek Notu B -





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048343


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AYES 22,66 1.348.388 % 10,00  
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Çeyrek 1.626 1.646 6,00  
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