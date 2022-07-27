***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Temmuz 2022 tarihinde AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi' nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt notunu "B" den "B-" ye çevirmiş, görünümünü de "Negatif Görünüm" ile teyit etmiştir.Fitch Ratings aynı zamanda Şirket'in Finansal Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt notunu ise "B+" dan "B" ye çevirmiş, görünümünü de "Negatif Görünüm" ile teyit etmiştir.Fitch Ratings, Şirket'in Hisseder Destek notunuda "B" den "B-" a çevirmiştir.AK Finansal Kiralama A.Ş.'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu B- / Negatif GörünümUzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu B / Negatif GörünümKısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu BKısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu BUlusal Uzun Vadeli Notu A+(tur) Negatif GörünümHissedar Destek Notu B -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048343BIST