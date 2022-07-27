***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 19:23
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Temmuz 2022 tarihinde AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi' nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt notunu "B" den "B-" ye çevirmiş, görünümünü de "Negatif Görünüm" ile teyit etmiştir.
Fitch Ratings aynı zamanda Şirket'in Finansal Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt notunu ise "B+" dan "B" ye çevirmiş, görünümünü de "Negatif Görünüm" ile teyit etmiştir.
Fitch Ratings, Şirket'in Hisseder Destek notunuda "B" den "B-" a çevirmiştir.
AK Finansal Kiralama A.Ş.'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu B- / Negatif Görünüm
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu B / Negatif Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu B
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu B
Ulusal Uzun Vadeli Notu A+(tur) Negatif Görünüm
Hissedar Destek Notu B -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048343
BIST
18:052.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,00
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
18:0517,9006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0426
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
18:0518,1365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0465
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
18:05988,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,01
|Açılış
|: 988,99
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|26,40
|196.677.708
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.724.760
|% 10,00
|
|AYES
|22,66
|1.348.388
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.809.131
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.608.091
|% 9,99
|
|PEGYO
|2,30
|68.323.067
|% -9,80
|
|UFUK
|79,00
|4.793.688
|% -4,82
|
|MTRKS
|62,15
|8.036.005
|% -4,68
|
|KRTEK
|19,04
|12.066.685
|% -4,27
|
|DESPC
|11,19
|10.604.946
|% -4,20
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8876
|17,9006
|% 0,24
|
|Euro
|18,1045
|18,1365
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,4573
|21,5649
|% 0,19
|
|Frank
|18,4540
|18,5652
|% -0,06
|
|Riyal
|4,7483
|4,7721
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|2,36
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,89
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.653
|6.736
|23,00
|
|Yarım
|3.242
|3.293
|11,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.646
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
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17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem