***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26.09.2023 tarihinde yayınladığı raporda, Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin notlarını aşağıdaki şekilde güncellemiştir.Uzun Vadeli Yabancı Para B- /Durağan Görünüm seviyesine güncellemiştir.Uzun Vadeli Yerel Para B /Durağan Görünüm seviyesine güncellemiştir.Ulusal Uzun Vadeli Notu A+(tur) Durağan Görünüm seviyesine güncellemiştir.Kısa Vadeli Yabancı Para B seviyesini teyit etmiştir.Kısa Vadeli Yerel Para B seviyesini teyit etmiştir.Hissedar Destek Notu b- seviyesini teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198981BIST