***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.03.2024 18:35
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 15.03.2024 tarihinde yayınladığı raporda, Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin
Uzun Vadeli Yabancı Para notunu B- /Durağan'dan B / Pozitif'e, Uzun Vadeli Yerel Para notu
görünümünü de Durağan'dan Pozitif'e çevirmiştir.
Hissedar Destek Notunu da b-
'
den b'ye yükseltmiştir.
Şirketimiz'in güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir
Uzun Vadeli Yabancı Para Notu: B /Görünüm: Pozitif
Uzun Vadeli Yerel Para Notu: B /Görünüm: Pozitif
Ulusal Uzun Vadeli Notu: A+(tur) /Görünüm: Durağan
Kısa Vadeli Yabancı Para Notu: B
Kısa Vadeli Yerel Para Notu: B
Hissedar Destek Notu: b
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260354
BIST