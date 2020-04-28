***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.08.2016İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 14.02.2018Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFK21819Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.10.2016Satışa Başlanma Tarihi 23.08.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 23.08.2017Vade Başlangıç Tarihi 23.08.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.02.2018Kayıt Tarihi 13.02.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.02.2018Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer Gelişmelerİlgi: 1) 19.08.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması 2) 11.10.2016 tarihinde KAP'da yayınlanan İhraç Belgesi İlgide belirtilen SPK İhraç Belgesi kapsamında Şirketimizin 1 50 . 00 0.000 TL nominal tutara sahip, ISIN kodu TRFAKFK21819 olarak atanan, 17 5 gün vadeli iskontolu bononun satış işlemi 23 Ağustos 2017 tarihinde tamamlanmıştır. Bononun tamamı Nitelikli Yatırımcılara Satış yoluyla ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840777BIST