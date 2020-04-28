***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.04.2020 15:23
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.08.2016
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.02.2018
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFK21819
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.10.2016
Satışa Başlanma Tarihi 23.08.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.08.2017
Vade Başlangıç Tarihi 23.08.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.02.2018
Kayıt Tarihi 13.02.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.02.2018
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
İlgi: 1) 19.08.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması 2) 11.10.2016 tarihinde KAP'da yayınlanan İhraç Belgesi İlgide belirtilen SPK İhraç Belgesi kapsamında Şirketimizin 1 50 . 00 0.000 TL nominal tutara sahip, ISIN kodu TRFAKFK21819 olarak atanan, 17 5 gün vadeli iskontolu bononun satış işlemi 23 Ağustos 2017 tarihinde tamamlanmıştır. Bononun tamamı Nitelikli Yatırımcılara Satış yoluyla ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında satılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840777
BIST