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***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.03.2022 16:07
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İç


***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 143
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010337


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOBET 4,51 54.940.825 % 10,00  
FENER 26,42 114.005.475 % 9,99  
RAYSG 11,78 1.064.065 % 9,99  
MERIT 31,72 9.358.250 % 9,99  
CLEBI 212,60 23.565.776 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8021 14,8074 % 0,29  
Euro 16,2382 16,2730 % 0,84  
Sterlin 19,2979 19,3947 % 0,56  
Frank 15,7859 15,8810 % 0,35  
Riyal 3,9370 3,9567 % 0,33  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.958 -24,97  
Altın Gr. 930 931 -10,70  
Cumhuriyet 6.156 6.249 -18,00  
Tam 6.114 6.268 -61,47  
Yarım 2.955 3.032 -29,74  
Çeyrek 1.482 1.516 -14,87  
Gümüş.Ons 25,21 25,25 -0,59  
Gümüş Gr. 11,94 11,96 -0,31  
B. Petrol 104 104 -8,61  
Seans Raporu 18:05
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