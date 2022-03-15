***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.03.2022 09:47
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 143
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Vade Başlangıç Tarihi 14.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010487
BIST
11:542.080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -8,56
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
11:5414,8302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0503
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
11:5416,3325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1442
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
16,1706
11:54920,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,08
|Açılış
|: 920,72
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler11:54
|AYEN
|9,95
|45.649.654
|% 9,58
|
|TSPOR
|5,68
|313.812.675
|% 9,02
|
|HLGYO
|1,87
|71.172.853
|% 8,72
|
|FENER
|28,20
|87.347.641
|% 6,74
|
|MEPET
|2,71
|14.219.661
|% 6,69
|
|GRSEL
|9,06
|240.595.787
|% -8,21
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|EUYO
|3,01
|921.344
|% -4,44
|
|PEKGY
|1,00
|11.207.664
|% -3,85
|
|MANAS
|20,38
|6.930.179
|% -3,60
|
|KRDMD
|15,01
|1.041.426.196
|% 1,56
|
|GARAN
|11,85
|813.009.410
|% -0,08
|
|THYAO
|26,40
|788.720.136
|% -0,83
|
|EREGL
|34,58
|781.386.248
|% 0,52
|
|FROTO
|270,10
|680.533.208
|% 0,71
|
|KARSN
|4,14
|452.118.559
|% 6,43
|
|YKBNK
|3,76
|312.470.168
|% 0,27
|
|DOHOL
|3,35
|262.482.542
|% 0,60
|
|ODAS
|1,56
|110.186.914
|% 1,30
|
|KRDMD
|15,01
|1.041.426.196
|% 1,56
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8155
|14,8302
|% 0,34
|
|Euro
|16,3103
|16,3325
|% 0,89
|
|Sterlin
|19,2269
|19,3233
|% 0,28
|
|Frank
|15,7133
|15,8080
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9342
|3,9539
|% 0,08
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,92
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-8,02
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|-6,25
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866