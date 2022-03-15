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***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.03.2022 09:47
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İç


***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 143
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Vade Başlangıç Tarihi 14.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010487


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BIST En Aktif Hisseler11:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYEN 9,95 45.649.654 % 9,58  
TSPOR 5,68 313.812.675 % 9,02  
HLGYO 1,87 71.172.853 % 8,72  
FENER 28,20 87.347.641 % 6,74  
MEPET 2,71 14.219.661 % 6,69  
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11:54 Alış Satış %  
Dolar 14,8155 14,8302 % 0,34  
Euro 16,3103 16,3325 % 0,89  
Sterlin 19,2269 19,3233 % 0,28  
Frank 15,7133 15,8080 % 0,14  
Riyal 3,9342 3,9539 % 0,08  
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11:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 -18,92  
Altın Gr. 920 920 -8,02  
Cumhuriyet 6.156 6.249 -18,00  
Tam 6.114 6.268 -61,47  
Yarım 2.955 3.032 -29,74  
Çeyrek 1.482 1.516 -14,87  
Gümüş.Ons 24,77 24,80 -0,26  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 -0,11  
B. Petrol 101 101 -6,25  
Seans Raporu 11:54
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