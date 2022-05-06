***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.05.2022 17:05
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 172
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH RATINGS A+ 10.05.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027301
BIST
17:592.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,71
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
17:5914,9475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0865
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
17:5915,8447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1326
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
17:59906,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 9,45
|Açılış
|: 906,16
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|20,48
|293.457.928
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.014.892
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.946.395
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|103.892.306
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.405.797
|% 9,97
|
|SERVE
|25,68
|569.856
|% -9,96
|
|CASA
|121,50
|307.023
|% -9,93
|
|PETUN
|24,20
|67.489.517
|% -8,95
|
|SELVA
|18,25
|28.550.842
|% -7,27
|
|ETILR
|9,19
|8.134.375
|% -7,17
|
|SISE
|19,40
|5.444.428.171
|% 3,14
|
|THYAO
|42,32
|3.416.448.031
|% -0,84
|
|TUPRS
|254,30
|1.917.390.148
|% 3,67
|
|AKBNK
|8,73
|1.571.515.695
|% -0,57
|
|KOZAL
|186,30
|1.525.490.132
|% 4,84
|
|SISE
|19,40
|5.444.428.171
|% 3,14
|
|YKBNK
|4,84
|1.185.753.258
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|493.750.270
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,73
|1.571.515.695
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,69
|470.923.410
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9423
|14,9475
|% 0,58
|
|Euro
|15,8277
|15,8447
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,3998
|18,4921
|% 0,53
|
|Frank
|15,1075
|15,1985
|% 0,57
|
|Riyal
|3,9711
|3,9910
|% 0,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|10,35
|
|Altın Gr.
|906
|906
|9,45
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,21
|