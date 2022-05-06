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***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.05.2022 17:07
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İç


***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 357
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 182.560.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+ 29.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027303


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ALKA 35,02 61.961.737 % 9,99  
IMASM 19,96 16.484.665 % 9,97  
TIRE 16,98 95.611.235 % 9,97  
UFUK 37,94 2.564.856 % 9,97  
OLMK 9,64 35.741.191 % 9,92  
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Dolar 14,9456 14,9502 % 0,60  
Euro 15,8207 15,8322 % 0,76  
Sterlin 18,3539 18,4460 % 0,28  
Frank 15,0705 15,1613 % 0,33  
Riyal 3,9734 3,9933 % 0,63  
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16:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.882 5,14  
Altın Gr. 903 904 6,87  
Cumhuriyet 6.065 6.157 3,00  
Tam 6.042 6.195 18,50  
Yarım 2.920 2.997 8,95  
Çeyrek 1.465 1.498 4,47  
Gümüş.Ons 22,39 22,43 -0,12  
Gümüş Gr. 10,73 10,74 -0,02  
B. Petrol 112 112 0,80  
Seans Raporu 16:56
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