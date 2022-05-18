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***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.05.2022 13:49
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İç


***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 18.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 103.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.08.2022
Kayıt Tarihi 15.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.08.2022
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH RATINGS A+ 29.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031112


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ORCAY 21,90 87.319.571 % 9,99  
ULUSE 192,00 41.850.339 % 9,97  
IMASM 42,64 6.642.041 % 9,95  
LIDFA 6,09 10.137.444 % 9,93  
BMSCH 8,95 38.416.206 % 8,35  
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13:55 Alış Satış %  
Dolar 15,9548 15,9598 % 0,36  
Euro 16,7786 16,7964 % 0,23  
Sterlin 19,7316 19,8306 % -0,42  
Frank 15,9475 16,0436 % 0,02  
Riyal 4,2407 4,2620 % 0,30  
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13:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.817 1,46  
Altın Gr. 933 933 4,42  
Cumhuriyet 6.215 6.309 51,00  
Tam 6.184 6.343 51,48  
Yarım 2.989 3.068 24,90  
Çeyrek 1.499 1.534 12,46  
Gümüş.Ons 21,65 21,68 0,03  
Gümüş Gr. 11,13 11,14 0,07  
B. Petrol 113 113 1,29  
Seans Raporu 13:55
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