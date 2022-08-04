***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.08.2022 12:42
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 143
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Vade Başlangıç Tarihi 14.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.08.2022
Kayıt Tarihi 03.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.08.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH RATINGS A+ 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051782
BIST
13:512.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 43,59
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.730
En Düşük
2.701
13:5117,9720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0449
|Açılış
|: 18,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
13:5118,3189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0768
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
13:511.029,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 12,36
|Açılış
|: 1.029,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.030,01
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler13:51
|KRPLS
|8,26
|58.354.684
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|45.328.720
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|228.415.576
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|988.860
|% 9,96
|
|BIZIM
|24,54
|80.503.967
|% 9,95
|
|SNGYO
|4,98
|73.687.695
|% -9,95
|
|TURGG
|222,40
|20.967.807
|% -8,18
|
|KZBGY
|47,58
|91.281.328
|% -8,06
|
|GLBMD
|8,98
|10.951.057
|% -3,96
|
|NTGAZ
|12,56
|36.291.475
|% -3,90
|
|THYAO
|55,55
|2.517.632.971
|% 1,00
|
|HEKTS
|37,82
|2.112.421.537
|% 6,48
|
|SISE
|23,68
|1.269.063.720
|% 1,72
|
|KARSN
|7,48
|1.146.007.610
|% 5,80
|
|SASA
|50,75
|835.226.383
|% 1,83
|
|TSKB
|2,93
|663.350.108
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,24
|506.467.378
|% 2,53
|
|KARSN
|7,48
|1.146.007.610
|% 5,80
|
|SKBNK
|2,01
|283.030.910
|% 9,84
|
|YKBNK
|5,05
|694.468.823
|% 2,64
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9599
|17,9720
|% 0,25
|
|Euro
|18,2951
|18,3189
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,8398
|21,9493
|% 0,60
|
|Frank
|18,6516
|18,7639
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7677
|4,7916
|% 0,32
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|16,90
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|10,86
|
|Cumhuriyet
|6.863
|6.966
|74,00
|
|Tam
|6.899
|6.955
|52,00
|
|Yarım
|3.362
|3.400
|25,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.700
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,31
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,14
|
|B. Petrol
|97,44
|97,44
|0,66
|