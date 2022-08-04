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***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.08.2022 12:42
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İç


***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 143
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Vade Başlangıç Tarihi 14.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.08.2022
Kayıt Tarihi 03.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.08.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH RATINGS A+ 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051782


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KRPLS 8,26 58.354.684 % 9,99  
KLMSN 14,31 45.328.720 % 9,99  
CEMTS 35,34 228.415.576 % 9,96  
OBASE 12,70 988.860 % 9,96  
BIZIM 24,54 80.503.967 % 9,95  
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Riyal 4,7677 4,7916 % 0,32  
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13:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 16,90  
Altın Gr. 1.028 1.028 10,86  
Cumhuriyet 6.863 6.966 74,00  
Tam 6.899 6.955 52,00  
Yarım 3.362 3.400 25,00  
Çeyrek 1.686 1.700 13,00  
Gümüş.Ons 20,26 20,31 0,22  
Gümüş Gr. 11,70 11,71 0,14  
B. Petrol 97,44 97,44 0,66  
Seans Raporu 13:51
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