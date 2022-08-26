***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 16.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 225.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 225.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Takasbankİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.02.2023Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 10,01Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,03Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFK22312Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.06.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 26.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 26.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 26.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 225.000.000İhraç Fiyatı 0,909Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.02.2023Kayıt Tarihi 09.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 225.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FITCH RATINGS A+ 28.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058587BIST