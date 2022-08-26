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***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.08.2022 16:38
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İç


***AKFK*** AK FİNANSAL KİRAL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 16.06.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 225.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 225.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Takasbank
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 10,01
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,03
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFK22312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.06.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 225.000.000
İhraç Fiyatı 0,909
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.02.2023
Kayıt Tarihi 09.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 225.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH RATINGS A+ 28.06.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058587


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Gümüş.Ons 18,88 18,92 -0,34  
Gümüş Gr. 11,03 11,05 -0,20  
B. Petrol 101 101 1,51  
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