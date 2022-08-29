***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borlanma Aracı İfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Saklamacı Kuruluş MKK olarak güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 24.06.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 99.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 99.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.08.2022Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,11Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,94Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFK82217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.06.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 04.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 04.03.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 04.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 99.000.000İhraç Fiyatı 0,91651Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.08.2022Kayıt Tarihi 25.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 99.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FITCH RATINGS A+ 29.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058798BIST