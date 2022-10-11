***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni borçlanma aracı itfasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 24.06.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.10.2022Vade (Gün Sayısı) 172Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 8,84Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,68Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFKE2218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.06.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 22.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 22.04.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 22.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 0,918817Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.10.2022Kayıt Tarihi 10.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FITCH RATINGS A+ 10.05.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070737BIST