***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.10.2022 14:50
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni borçlanma aracı itfası
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 24.06.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 172
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 8,84
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFKE2218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.06.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 22.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.04.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 0,918817
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.10.2022
Kayıt Tarihi 10.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH RATINGS A+ 10.05.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070737
BIST