***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDERŞAN BABACAN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR BB (212) 386 96 00 dersan.babacan@aklease.comKAAN ÖZBALAK HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR YY (212) 386 96 00 kaan.ozbalak@aklease.comMUSTAFA AKMAN MUHASEBE VE MALİ KONTROL MÜDÜRÜ (212) 386 97 80 mustafa.akman@aklease.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AKBANK T.A.Ş. 373.400.000,00 TRY 100TOPLAM 373.400.000,00 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET HAKAN TUGAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Akbank T.A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı - İzleme Komitesi BaşkanıYUNUS EMRE ÖZBEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Akbank T.A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilSAVAŞ KÜLCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.04.2019 Akbank T.A.Ş. - Teftiş Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Başkanı - Fonlama Komitesi ÜyesiTÜRKER TUNALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Akbank T.A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi - Fonlama Komitesi ÜyesiÇETİN DÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi-Denetim Komitesi ve Fonlama Komitesi ÜyesiGAMZE ŞEBNEM MURATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Akbank T.A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilEGE GÜLTEKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Akbank T.A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilBÜLENT OĞUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2022 Akbank T.A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÇETİN DÜZ Genel Müdür Bankacı Genel Müdür YardımcısıMUSTAFA SERHAT ÜNAL Genel Müdür Yardımcısı BankacıALTAN ŞİŞMAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020223BIST