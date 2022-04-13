***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2022 23:03
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
DERŞAN BABACAN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR BB (212) 386 96 00 dersan.babacan@aklease.com
KAAN ÖZBALAK HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR YY (212) 386 96 00 kaan.ozbalak@aklease.com
MUSTAFA AKMAN MUHASEBE VE MALİ KONTROL MÜDÜRÜ (212) 386 97 80 mustafa.akman@aklease.com
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AKBANK T.A.Ş. 373.400.000,00 TRY 100
TOPLAM 373.400.000,00 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET HAKAN TUGAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Akbank T.A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı - İzleme Komitesi Başkanı
YUNUS EMRE ÖZBEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Akbank T.A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
SAVAŞ KÜLCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.04.2019 Akbank T.A.Ş. - Teftiş Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Başkanı - Fonlama Komitesi Üyesi
TÜRKER TUNALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Akbank T.A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi - Fonlama Komitesi Üyesi
ÇETİN DÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi-Denetim Komitesi ve Fonlama Komitesi Üyesi
GAMZE ŞEBNEM MURATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Akbank T.A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
EGE GÜLTEKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Akbank T.A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
BÜLENT OĞUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2022 Akbank T.A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÇETİN DÜZ Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
MUSTAFA SERHAT ÜNAL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ALTAN ŞİŞMAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020223
BIST