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***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.04.2022 11:38
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bonosu 04.03.2022 Türkiye Borçlanma Araçları Piyasası/Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 14.03.2022 Türkiye Borçlanma Araçları Piyasası/Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 1000000000 TRY Yurtiçi 24.06.2021 24.06.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020394


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BIST En Aktif Hisseler11:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 58.649,00 117.298 % 8,61  
ALMAD 2,13 6.014.992 % 8,12  
ASUZU 86,90 42.048.046 % 7,28  
EKGYO 2,89 1.114.622.811 % 6,64  
LIDFA 6,24 11.362.575 % 6,48  
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11:30 Alış Satış %  
Dolar 14,6118 14,6174 % 0,16  
Euro 15,9725 15,9866 % 0,46  
Sterlin 19,1305 19,2265 % 0,24  
Frank 15,5681 15,6618 % 0,12  
Riyal 3,8825 3,9019 % 0,06  
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11:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.974 1.974 -3,66  
Altın Gr. 928 928 -0,15  
Cumhuriyet 6.142 6.234 5,00  
Tam 6.114 6.266 7,13  
Yarım 2.955 3.031 3,45  
Çeyrek 1.482 1.516 1,72  
Gümüş.Ons 25,67 25,70 -0,06  
Gümüş Gr. 12,07 12,09 -0,00  
B. Petrol 108 108 -0,62  
Seans Raporu 11:30
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