***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2022 18:34
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET HAKAN TUGAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Akbank T.A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı - İzleme Komitesi Başkanı
YUNUS EMRE ÖZBEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Akbank T.A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
SAVAŞ KÜLCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.04.2019 Akbank T.A.Ş. - Teftiş Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Başkanı - Fonlama Komitesi Üyesi
TÜRKER TUNALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Akbank T.A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi - Fonlama Komitesi Üyesi
ÇETİN DÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi-Denetim Komitesi ve Fonlama Komitesi Üyesi
GAMZE ŞEBNEM MURATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Akbank T.A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
EGE GÜLTEKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Akbank T.A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
BÜLENT OĞUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2022 Akbank T.A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
LEVENT DEMİRAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.06.2022 - AKBANK T.A.Ş. - YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042406
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,90
|Açılış
|: 2.389
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|Önceki Kapanış
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2.411
En Düşük
2.370
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 17,6200
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|Önceki Kapanış
|: 17,5000
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 962,83
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980,96
En Düşük
961,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
|
|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
|
|AKGRT
|2,60
|44.115.089
|% -5,11
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% -4,78
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 2,22
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 1,71
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% -4,08
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,48
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 4,12
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2239
|17,2373
|% 1,55
|
|Euro
|17,5142
|17,5426
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,4540
|20,5566
|% 1,12
|
|Frank
|17,6768
|17,7832
|% 1,31
|
|Riyal
|4,5745
|4,5974
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-27,87
|
|Altın Gr.
|963
|963
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.464
|6.602
|0,00
|
|Yarım
|3.164
|3.228
|0,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.614
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,12
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|0,05
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,41
|