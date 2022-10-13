***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDERŞAN BABACAN HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR BB (212) 386 96 00 dersan.babacan@aklease.comMUSTAFA AKMAN MUHASEBE VE MALİ KONTROL MÜDÜRÜ (212) 386 97 80 mustafa.akman@aklease.comMEHMET SENA BAKAR HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLAR YY (212) 386 96 58 mehmetsena.bakar@aklease.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071830BIST