***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.07.2022 22:21
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/07/2022
Karar Sayısı
834
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin 01.01.2022 - 30.06.2022 tarihli Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu ile yarıyıl Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
26 Temmuz 2022
Türker TUNALI Çetin DÜZ Serhat Ünal
Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047919
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,37
|Açılış
|: 2.558
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|Önceki Kapanış
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2.566
En Düşük
2.535
18:0517,8580
En Yüksek
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|: 0,48%
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|Açılış
|: 17,9550
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|Önceki Kapanış
|: 17,9050
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17,8786
En Düşük
17,7280
18:0518,1318
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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18:05986,09
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|| 3,02
|Açılış
|: 986,46
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|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|24.794.576
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
|
|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
|
|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8559
|17,8580
|% 0,48
|
|Euro
|18,0753
|18,1318
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,4113
|21,5187
|% 0,26
|
|Frank
|18,4745
|18,5858
|% 0,64
|
|Riyal
|4,7383
|4,7621
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-2,21
|
|Altın Gr.
|986
|986
|3,40
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.640
|6.714
|-2,00
|
|Yarım
|3.236
|3.282
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,15
|
|B. Petrol
|99
|99
|-1,03
|