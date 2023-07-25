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***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

25.07.2023 21:55
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/07/2023
Karar Sayısı
867
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

       SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin 01.01.2023 - 30.06.2023 tarihli Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu ile yarıyıl Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
30 Haziran 2023
Türker TUNALI                     Eser Okyay      Mustafa Akman
Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175216


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Tam 11.053 11.172 18,00  
Yarım 5.518 5.612 9,00  
Çeyrek 2.759 2.806 5,00  
Gümüş.Ons 24,66 24,68 0,32  
Gümüş Gr. 21,34 21,35 0,21  
B. Petrol 83,21 83,21 0,73  
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