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***AKFK* *AKSFA* *YKYAT* *GARFA* *YKFKT* *PBTR* *CAGFA* *EKTVK* *ERCB* *AZTEK* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının

07.03.2024 17:57
***AKFK* *AKSFA* *YKYAT* *GARFA* *YKFKT* *PBTR* *CAGFA* *EKTVK* *ERCB* *AZTEK* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.(


***AKFK******AKSFA******YKYAT******GARFA******YKFKT******PBTR******CAGFA******EKTVK******ERCB******AZTEK******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ERCB, YKYAT, AKSFA, AZTEK, GARFA, CAGFA, AKFK, ZOREN, YKFKT, EKTVK, PBTR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ERCB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERCY82410 110.000.000 07.03.2024 28.08.2024 11.03.2024
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM72413 335.000.000 07.03.2024 03.07.2024 11.03.2024
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT92415 70.000.000 07.03.2024 05.09.2024 11.03.2024
- Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. AZTEK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAZTK82414 257.500.000 07.03.2024 01.08.2024 11.03.2024
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFA62444 371.900.000 07.03.2024 10.06.2024 11.03.2024
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF32518 114.000.000 07.03.2024 06.03.2025 11.03.2024
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSAKFK32611 300.000.000 07.03.2024 04.03.2026 11.03.2024
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN82413 69.000.000 07.03.2024 01.08.2024 11.03.2024
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN32510 400.000.000 07.03.2024 27.03.2025 11.03.2024
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN52518 181.000.000 07.03.2024 08.05.2025 11.03.2024
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF62418 311.400.000 06.03.2024 04.06.2024 11.03.2024
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS62471 760.000.000 07.03.2024 06.06.2024 11.03.2024
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. PBTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPASH62415 100.000.000 07.03.2024 07.06.2024 11.03.2024


İlgili Şirketler [ERCB, YKYAT, AKSFA, AZTEK, GARFA, CAGFA, AKFK, ZOREN, YKFKT, EKTVK, PBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256430


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