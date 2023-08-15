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***AKFK* *BLKOM* *NRBNK* *ZKBVR* *ARZUM* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

15.08.2023 17:43
***AKFK* *BLKOM* *NRBNK* *ZKBVR* *ARZUM* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifika


***AKFK******BLKOM******NRBNK******ZKBVR******ARZUM******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KTKVK, NRBNK, ZKBVR, ARZUM, BLKOM, AKFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVKK2336 300.000.000 15.08.2023 13.11.2023 17.08.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURLA2327 100.000.000 15.08.2023 13.12.2023 17.08.2023
- ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKBVA2315 50.000.000 15.08.2023 13.12.2023 17.08.2023
- Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARZUM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSAZEV82416 50.000.000 15.08.2023 14.08.2024 17.08.2023
- Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. BLKOM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBLKM22421 160.000.000 15.08.2023 07.02.2024 17.08.2023
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK22411 181.800.000 15.08.2023 02.02.2024 17.08.2023


İlgili Şirketler [KTKVK, NRBNK, ZKBVR, ARZUM, BLKOM, AKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185658


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Çeyrek 2.776 2.811 -3,00  
Gümüş.Ons 22,55 22,58 -0,03  
Gümüş Gr. 19,67 19,69 0,06  
B. Petrol 84,47 84,47 -1,74  
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