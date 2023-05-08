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***AKFK* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

08.05.2023 17:08
***AKFK* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***AKFK******EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [AKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 1.500.000.000-TL (Bir Buçuk Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2022 tarih ve 45/1248 sayılı kararı ile onaylandığı 26.08.2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere bir adet 180.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.05.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148105


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