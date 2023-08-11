***AKFK* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.08.2023 16:31
***AKFK******EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 1.500.000.000-TL (Bir Buçuk Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2022 tarih ve 45/1248 sayılı kararı ile onaylandığı 26.08.2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere bir adet 200.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.08.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184511
BIST
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17:137.682
En Düşük
|Değişim
|: 3,23%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 7.442
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En Yüksek
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|: 0,19%
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|Açılış
|: 27,1100
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|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
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En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler17:11
|SANEL
|21,34
|52.015.838
|% 10,00
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|SAYAS
|58,85
|153.900.817
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|130.736.135
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|189.597.314
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|154.737.055
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,35
|294.624.788
|% -55,22
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|DOCO
|3.435,70
|100.586.259
|% -9,59
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|265,10
|11.474.143.907
|% 2,55
|
|ASTOR
|124,00
|6.694.171.174
|% 2,82
|
|AKBNK
|30,52
|5.882.533.535
|% -0,46
|
|EREGL
|40,92
|5.303.969.138
|% 2,45
|
|ISCTR
|17,14
|5.273.839.238
|% -0,75
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|EKGYO
|8,69
|3.611.581.903
|% 2,24
|
|SKBNK
|3,81
|1.489.597.182
|% 1,60
|
|YKBNK
|15,62
|5.242.341.459
|% -0,64
|
|ISCTR
|17,14
|5.273.839.238
|% -0,75
|
|AKBNK
|30,52
|5.882.533.535
|% -0,46
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0451
|27,0496
|% 0,19
|
|Euro
|29,6919
|29,7053
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,2423
|34,4140
|% 0,26
|
|Frank
|30,7020
|30,8870
|% 0,00
|
|Riyal
|7,1885
|7,2246
|% 0,09
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|5,64
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.667
|4,56
|
|Cumhuriyet
|11.369
|11.541
|-12,00
|
|Tam
|11.123
|11.213
|25,00
|
|Yarım
|5.570
|5.632
|12,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,73
|19,76
|0,01
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|B. Petrol
|86,55
|86,55
|0,15
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Seans Raporu
17:11
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17:25DEVA
Yüzde 6.76 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 622, 506 adet işlem
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17:23TAVHL
Yüzde 6.20 oranında artışla 121.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 037, 659 adet işlem
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17:22XU100
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17:21ELITE
Yüzde 8.46 oranında artışla 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 216, 312 adet işlem
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17:20ACSEL
Yüzde 7.87 oranında artışla 87.00 lira fiyatla işlem gören hissede 305, 468 adet işlem