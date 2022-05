***AKFK* *HALKF* *PBTR* *AKSFA* *ATAYM* *ISMEN* *CAGFA* *ERGLI* *YKYAT* *BRKT* *OYYAT* *TFNVK* *DENFA* *ZOREN* *YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [CAGFA, DENFA, ATAYM, ISMEN, ERGLI, HALKF, YKYAT, AKSFA, YFMEN, TFNVK, OYYAT, ZOREN, BRKT, AKFK, PBTR]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF82216 20.100.000 18.05.2022 01.08.2022 23.05.2022- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK92218 50.000.000 17.05.2022 07.09.2022 23.05.2022- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ATAYM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATAM82215 30.000.000 18.05.2022 03.08.2022 23.05.2022- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD72256 141.300.000 18.05.2022 19.07.2022 23.05.2022- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT82216 130.450.000 18.05.2022 03.08.2022 23.05.2022- Halk Finansal Kiralama A.Ş. HALKF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHLFK82210 150.000.000 18.05.2022 24.08.2022 23.05.2022- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM72231 200.000.000 18.05.2022 04.07.2022 23.05.2022- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT82226 18.600.000 18.05.2022 23.08.2022 23.05.2022- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. YFMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYTFM82214 163.750.000 18.05.2022 24.08.2022 23.05.2022- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDTFVKK2218 350.000.000 18.05.2022 02.11.2022 23.05.2022- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD72211 65.000.000 18.05.2022 07.07.2022 23.05.2022- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN92230 54.580.000 18.05.2022 02.09.2022 23.05.2022- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN62327 40.200.000 18.05.2022 15.06.2023 23.05.2022- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT82232 100.000.000 18.05.2022 12.08.2022 23.05.2022- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK82241 103.000.000 18.05.2022 16.08.2022 23.05.2022- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPAST92218 43.000.000 18.05.2022 15.09.2022 23.05.2022- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPASTE2225 39.000.000 18.05.2022 17.10.2022 23.05.2022- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPASTK2227 18.000.000 18.05.2022 14.11.2022 23.05.2022İlgili Şirketler [CAGFA, DENFA, ATAYM, ISMEN, ERGLI, HALKF, YKYAT, AKSFA, YFMEN, TFNVK, OYYAT, ZOREN, BRKT, AKFK, PBTR]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.