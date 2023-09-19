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***AKFK* *NURVK* *SMRVA* *QNBFB* *FBBNK* *ISFAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

19.09.2023 17:55
***AKFK* *NURVK* *SMRVA* *QNBFB* *FBBNK* *ISFAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifika


***AKFK******NURVK******SMRVA******QNBFB******FBBNK******ISFAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SMRVA, NURVK, FBBNK, ISFAK, AKFK, QNBFB]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUVY32419 42.000.000 19.09.2023 15.03.2024 21.09.2023
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKAA2328 175.000.000 19.09.2023 19.12.2023 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2FK2312 100.000.000 09.08.2023 08.11.2023 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2FA2314 60.000.000 09.08.2023 07.12.2023 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2F22419 40.000.000 09.08.2023 06.02.2024 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2F42417 19.000.000 09.08.2023 05.04.2024 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2F52416 35.000.000 09.08.2023 07.05.2024 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2FA2330 130.000.000 06.09.2023 06.12.2023 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2F12410 50.000.000 06.09.2023 19.01.2024 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2F22427 10.300.000 06.09.2023 28.02.2024 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2F32426 29.000.000 06.09.2023 20.03.2024 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2FA2322 60.000.000 06.09.2023 06.12.2023 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2F12428 30.000.000 06.09.2023 19.01.2024 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2F22435 12.500.000 06.09.2023 28.02.2024 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2F32418 15.000.000 06.09.2023 20.03.2024 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2FA2348 110.000.000 19.09.2023 19.12.2023 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2F12436 45.000.000 19.09.2023 29.01.2024 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2F42433 24.800.000 19.09.2023 01.04.2024 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2FA2355 104.000.000 19.09.2023 19.12.2023 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2F12444 51.000.000 19.09.2023 29.01.2024 21.09.2023
- Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB2F42425 25.000.000 19.09.2023 01.04.2024 21.09.2023
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFAK2315 270.000.000 19.09.2023 16.11.2023 21.09.2023
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK32428 58.300.000 19.09.2023 12.03.2024 21.09.2023
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK12414 200.000.000 19.09.2023 19.01.2024 21.09.2023


İlgili Şirketler [SMRVA, NURVK, FBBNK, ISFAK, AKFK, QNBFB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196224


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