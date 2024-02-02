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***AKFK* *YKBNK* *DZYMK* *EKOVR* *DGRVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

02.02.2024 17:34
***AKFK* *YKBNK* *DZYMK* *EKOVR* *DGRVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***AKFK******YKBNK******DZYMK******EKOVR******DGRVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [EKOVR, DZYMK, DGRVK, AKFK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKOVR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKVR52412 230.000.000 02.02.2024 30.05.2024 06.02.2024
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY72439 100.000.000 02.02.2024 03.07.2024 06.02.2024
- Değer Varlık Kiralama A.Ş. DGRVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDDGER72411 50.000.000 02.02.2024 31.07.2024 06.02.2024
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK72416 190.500.000 02.02.2024 19.07.2024 06.02.2024
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK52417 100.000.000 02.02.2024 03.05.2024 06.02.2024


İlgili Şirketler [EKOVR, DZYMK, DGRVK, AKFK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246483


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BALAT 24,92 6.151.052 % 9,97  
BAYRK 46,10 74.612.849 % 9,97  
REEDR 31,34 2.442.556.030 % 9,96  
BRKVY 69,55 155.697.885 % 9,96  
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Paladyum 932,43 937,29 % 0,66  
Brent Pet. 77,50 77,50 % 0,66  
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