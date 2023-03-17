***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme
17.03.2023 18:30
***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6,7,8,10,11 19/01/2023 23/01/2023 10753
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126005
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -93,14
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.136
18:0519,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
18:0520,2858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1469
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
18:051.198,35
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 25,53
|Açılış
|: 1.198,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.200,71
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|PENTA
|21,58
|595.631.018
|% -7,38
|
|OTTO
|87,95
|683.600
|% -7,27
|
|ONCSM
|123,00
|309.781.277
|% -6,25
|
|MIATK
|114,90
|518.760.051
|% -5,35
|
|KRVGD
|22,00
|31.230.399
|% -4,76
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|SDTTR
|147,90
|1.182.022.577
|% 4,45
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|SOKE
|18,50
|1.075.527.575
|% 3,53
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|SOKE
|18,50
|1.075.527.575
|% 3,53
|
|MOBTL
|3,87
|83.461.326
|% -3,73
|
|HUNER
|8,13
|114.508.252
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0048
|19,0089
|% 0,10
|
|Euro
|20,2820
|20,2903
|% 0,75
|
|Sterlin
|23,0545
|23,1701
|% 0,49
|
|Frank
|20,3703
|20,4930
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0446
|5,0699
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|39,13
|
|Altın Gr.
|1.197
|1.197
|24,23
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.034
|8.128
|142,00
|
|Yarım
|3.938
|3.977
|69,00
|
|Çeyrek
|1.969
|1.989
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,54
|0,28
|
|B. Petrol
|73,12
|73,12
|-1,58
|