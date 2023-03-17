***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 16.03.2023 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi doğrultusunda Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmasına, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere 17.03.2023 tarihi itibariyle Aylin Çorman'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi (Koordinatörü) olarak atanmasına ve kendisinin doğrudan Şirketimiz Genel Müdürüne bağlı olarak görev yapmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126009BIST