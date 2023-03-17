***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2023 18:31
***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 16.03.2023 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi doğrultusunda Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmasına, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere 17.03.2023 tarihi itibariyle Aylin Çorman'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi (Koordinatörü) olarak atanmasına ve kendisinin doğrudan Şirketimiz Genel Müdürüne bağlı olarak görev yapmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126009
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -93,14
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.136
18:0519,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
18:0520,2858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1469
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
18:051.198,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 25,52
|Açılış
|: 1.198,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.200,71
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|EPLAS
|48,86
|49.324.112
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|VKING
|42,74
|27.986.249
|% -9,98
|
|MARKA
|10,60
|20.097.729
|% -9,94
|
|GRNYO
|4,51
|5.040.676
|% -9,62
|
|ETYAT
|5,41
|6.383.550
|% -8,92
|
|KRGYO
|12,83
|30.488.989
|% -7,56
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASELS
|57,35
|4.137.956.931
|% 2,05
|
|EREGL
|38,00
|3.805.693.111
|% -4,33
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|YKBNK
|11,25
|2.548.121.536
|% -0,97
|
|EKGYO
|7,08
|1.326.848.301
|% -1,80
|
|AKFGY
|4,05
|592.479.637
|% 7,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0046
|19,0092
|% 0,10
|
|Euro
|20,2731
|20,2817
|% 0,71
|
|Sterlin
|23,0623
|23,1780
|% 0,52
|
|Frank
|20,3815
|20,5043
|% 0,08
|
|Riyal
|5,0447
|5,0700
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|42,72
|
|Altın Gr.
|1.198
|1.198
|25,02
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.038
|8.133
|147,00
|
|Yarım
|3.940
|3.980
|72,00
|
|Çeyrek
|1.970
|1.990
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,30
|
|B. Petrol
|72,87
|72,87
|-1,83
|