***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 18:29
***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
08.12.2022 tarihinde tescil ve 08.12.2022 tarih ve 10721 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen, Şirketimizin 21.09.2022 tarih ve 2022/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Şirketimiz Genel Müdürü Kayrıl KARABEYOĞLU'nun Akfen Holding A.Ş. bünyesinde göreve başlayacak olması nedeniyle, Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal GÜNGÖR'ün 01.04.2023 tarihi itibariyle Şirket Genel Müdürü olarak 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmasına ve kendisine Şirketimizin 01.09.2020 tarih ve 2020/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 16.10.2020 tarihinde tescil ve 20.10.2020 tarih ve 10185 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen Yönetim İç Yönergesi kapsamındaki yetkilerin tanınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130538
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|ISCTR
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|1.220
|-0,50
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|84,00
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|8.231
|8.331
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