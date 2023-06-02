***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ("Akfen Yenilenebilir Enerji" veya "Şirket")'nin halen yatırım aşamasında bulunan, yatırımlarının tamamlanması ile portföyüne dahil olacak müstakil elektrik depolama projelerindeki son durum hakkında güncel bilgi 19.04.2023 tarihinde bilgilerinize sunulmuştu. Müstakil elektrik depolama tesisi başvuruları kapsamında Şirketimiz tarafından toplam 380 MWe müstakil depolama tesisi başvurularımızın EPDK tarafından uygun görülmüş olduğu, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 17. madde kapsamında depolama tesisine verilen hakka istinaden toplam 285 MWe kapasiteli GES ve RES önlisans başvurularının yapılmış olduğu ve 17.04.2023 tarihinde toplam 140 MWe Depolama + 140 MWe Üretim ön lisanslarının EPDK‘dan teslim alınmış olduğu bildirilmişti. Bu kapsamda, Osmaniye ilindeki Sarıtepe depolamalı Rüzgar enerjisi üretim tesisinin Depolama (95 MWe) + Üretim RES (95 MWe) ön lisansları da EPDK‘dan teslim alınmıştır. Böylece, EPDK'dan alınmış olan önlisans toplamlarımız depolama 235 MWe + üretim 235 MWe olmuştur. Depolamalı üretim tesisi müracaatlarımızdan bir projenin halen önlisans süreçleri devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155802BIST