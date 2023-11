***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 15 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen "The Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS & Türkiye Awards 2023" ödül töreni kapsamında Yılın Yurtiçi Sermaye Piyasası İşlem Ödülü'ne (Local Equity Capital Markets Deal of the Year) layık görülmüştür. Yaklaşık 700 MW'lık kurulu güce sahip olan ve sadece güneş, su ile rüzgar gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan Akfen Yenilenebilir Enerji, 2023 yılının Mart ayında gerçekleştirdiği 3.3 milyar lira büyüklüğündeki halka arz işlemiyle bu prestijli ödülü kazandı. Sermaye piyasaları ve finans sektörünün saygın ödüllerinden birisi olarak kabul edilen "Yılın Yurtiçi Sermaye Piyasası İşlem Ödülü" kategorisindeki ödül Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründeki son yıllardaki yükselişinin yanı sıra finansal piyasalardaki etkinliğini de simgelemektedir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218356BIST