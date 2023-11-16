***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2023 10:00
***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 15 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen "The Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS & Türkiye Awards 2023" ödül töreni kapsamında Yılın Yurtiçi Sermaye Piyasası İşlem Ödülü'ne (Local Equity Capital Markets Deal of the Year) layık görülmüştür. Yaklaşık 700 MW'lık kurulu güce sahip olan ve sadece güneş, su ile rüzgar gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan Akfen Yenilenebilir Enerji, 2023 yılının Mart ayında gerçekleştirdiği 3.3 milyar lira büyüklüğündeki halka arz işlemiyle bu prestijli ödülü kazandı. Sermaye piyasaları ve finans sektörünün saygın ödüllerinden birisi olarak kabul edilen "Yılın Yurtiçi Sermaye Piyasası İşlem Ödülü" kategorisindeki ödül Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründeki son yıllardaki yükselişinin yanı sıra finansal piyasalardaki etkinliğini de simgelemektedir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218356
BIST
'
11:317.766
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 99,72
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.766
11:3128,6962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0173
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
11:3131,2085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0850
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
11:311.814,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,71
|Açılış
|: 1.814,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.815,24
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ISBTR
|767.505,00
|3.070.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|110,40
|642.086
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|149.793.912
|% 9,96
|
|KSTUR
|2.307,00
|2.553.849
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|45.393.243
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|5.952.967
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|3.346.466
|% -9,95
|
|OTTO
|348,50
|6.815.266
|% -9,95
|
|AVHOL
|60,60
|115.589.486
|% -9,69
|
|SNPAM
|120,00
|11.370.960
|% -8,88
|
|THYAO
|237,60
|2.040.969.060
|% 0,85
|
|REEDR
|27,76
|1.788.996.566
|% 0,29
|
|MIATK
|721,50
|1.490.038.553
|% -7,50
|
|SAHOL
|59,05
|1.232.343.712
|% 2,16
|
|TUPRS
|153,50
|1.116.687.893
|% 1,19
|
|EKGYO
|7,62
|818.763.610
|% 1,74
|
|REEDR
|27,76
|1.788.996.566
|% 0,29
|
|ISCTR
|20,56
|1.068.930.346
|% 2,19
|
|ZOREN
|5,07
|252.569.405
|% 0,80
|
|YKBNK
|16,84
|719.273.936
|% 2,12
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6598
|28,7159
|% 0,13
|
|Euro
|31,1969
|31,2109
|% 0,28
|
|Sterlin
|35,4229
|35,6006
|% -0,15
|
|Frank
|32,1561
|32,3499
|% 0,02
|
|Riyal
|7,6270
|7,6652
|% 0,05
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,55
|23,59
|% 0,66
|
|Platin
|902,07
|903,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.041,73
|1.043,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,34
|80,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,25
|1.966,61
|% 0,66
|