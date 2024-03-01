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***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.03.2024 11:00
***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ("Akfen Yenilenebilir Enerji" veya "Şirket")'nin  daha önceden yaptığı açıklamalarda toplam 285 MW kapasiteli "üretim tesisli depolama" önlisanslarıyla ilgili bilgilendirme yapılmıştı. Bunlara ilave olarak Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'nin 90 MW "müstakil depolama" başvuruları kapsamında aşağıda belirtilen tesisler için EPDK'dan önlisanslar bugün teslim alınmıştır. 1. Elazığ Müstakil Depolama tesisi    30MW 2. Tokat  Müstakil Depolama tesisi    30MW 3. Doğançay Müstakil Depolama tesisi    30MW Şirketimizin büyüme stratejisi doğrultusunda, hibrit GES, RES kapasite artışı, üretim tesisli depolama ve müstakil depolama yatırım süreçleri devam etmektedir. Bu kapsamdaki önemli gelişmeler yatırımcılarımıza duyurulmaya devam edecektir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253404


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