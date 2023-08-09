***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.08.2023 18:25
***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA KEMAL GÜNGÖR Genel Müdür Mühendis Genel Müdür Vekili Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.?nin Bağlı ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır.
ÖZGÜR UZUNOĞLU Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.? nin Bağlı ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır.
MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı- Hukuk Avukat Genel Müdür Yardımcısı -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182976
BIST
'
18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 2,54%
|| 188,45
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0762
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4251
En Düşük
26,9491
18:0529,7213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1607
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
18:051.665,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,74
|Açılış
|: 1.666,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.664,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|345,40
|1.258.860.103
|% 10,00
|
|OZSUB
|25,30
|122.576.913
|% 10,00
|
|INGRM
|1.127,60
|46.080.351
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.955.389
|% 10,00
|
|BIMAS
|254,30
|3.230.738.957
|% 9,99
|
|LOGO
|79,25
|376.282.267
|% -9,99
|
|ALCTL
|103,90
|265.989.860
|% -9,97
|
|GOODY
|25,00
|481.670.520
|% -8,76
|
|IMASM
|21,84
|2.482.114.812
|% -8,62
|
|DESPC
|25,46
|26.725.425
|% -8,42
|
|THYAO
|260,00
|14.409.529.760
|% -0,69
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|EREGL
|41,68
|9.756.848.120
|% 1,71
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|SKBNK
|3,42
|1.364.074.841
|% 7,21
|
|EKGYO
|9,06
|3.555.010.682
|% 1,23
|
|ZOREN
|4,21
|1.131.294.217
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9860
|27,0605
|% 0,29
|
|Euro
|29,6543
|29,7115
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,2757
|34,4476
|% -0,05
|
|Frank
|30,6893
|30,8742
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1803
|7,2163
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-8,87
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.120
|11.243
|-24,00
|
|Yarım
|5.568
|5.647
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.824
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,72
|19,74
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
-
17:58HALKB
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 976, 046 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 9.51 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 299 adet işlem
-
17:56OZSUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 284 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292