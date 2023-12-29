***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAMDİ AKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 12.01.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Akfen Holding iştirak ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Evet 0 Bağımsız Üye Değil -SELİM AKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 05.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ana ortağı olan ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür ve Akfen Holding iştirak ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiPELİN AKIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.07.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ana ortağı olan ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Akfen Holding iştirak ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiHASAN KÖKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye Enerji Vakfı (TENVA) - Yönetim Kurulu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Başkanı, Aydem Enerji Holding - Yönetim Kurulu Üyesi, ACC Enerji Yatırım Danışmanlık A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunlar Birliği Vakfı (ODTÜ MEBİVA) Kurucular Kurulu Üyesi, İncek Agro Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215805 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYUSUF TÜLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Değil - TB Enerji Yatırım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurucu ortak, İON Çevre Teknolojileri Enerji Müh. A.Ş. ? Kurucu ortak, Yönetim Kurulu Başkanı, TG Denizli İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. - Kurucu ortak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Enerji Vakfı (TENVA) - Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215805 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230776BIST