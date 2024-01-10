***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.01.2024 18:12
***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SELİM AKIN 326429835 TRY 32,1
PELİN AKIN ÖZALP 326429835 TRY 32,1
HAMDİ AKIN 22801574 TRY 2,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238190
BIST
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18:057.874
En Düşük
|Değişim
|: 1,78%
|| 137,90
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.897
18:0529,9744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0498
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
|
29,9768
En Düşük
29,8218
18:0532,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1616
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9146
En Düşük
32,6724
18:051.954,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.954,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|52,80
|365.209.399
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,84
|316.644.708
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,64
|63.559.281
|% 9,99
|
|BAYRK
|21,14
|48.292.177
|% 9,99
|
|MARKA
|47,18
|20.054.508
|% 9,98
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,75
|358.742.247
|% -9,24
|
|DAPGM
|26,02
|567.023.931
|% -7,67
|
|CEMAS
|4,78
|214.427.458
|% -6,64
|
|CVKMD
|369,50
|394.741.159
|% -6,10
|
|THYAO
|249,90
|11.467.212.507
|% 2,88
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|AKBNK
|40,74
|4.285.692.075
|% 2,26
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|EKGYO
|8,25
|2.004.096.455
|% 1,48
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|HALKB
|13,22
|2.066.853.867
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9635
|29,9709
|% 0,15
|
|Euro
|32,8815
|32,9005
|% 0,50
|
|Sterlin
|38,0404
|38,2312
|% 0,36
|
|Frank
|35,0676
|35,2789
|% 0,28
|
|Riyal
|7,9662
|8,0061
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|921,69
|924,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|989,78
|994,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,53
|77,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,15
|2.027,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MARKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.18 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 646 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 882 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 91, 693.00 milyon TL de
-
17:58KFEIN
Yüzde 9.94 oranında artışla 74.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 812 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 890, 577 adet işlem
-
17:55YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 880, 092 adet işlem