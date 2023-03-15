***AKFYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***AKFYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [AKFYE]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarAkfen Yen. Enerji payları, 16/03/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 1.016.031.947 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiAKFEN YEN. ENERJI XUTUM 16/03/2023AKFEN YEN. ENERJI XTUMY 16/03/2023AKFEN YEN. ENERJI XYLDZ 16/03/2023AKFEN YEN. ENERJI XHARZ 16/03/2023AKFEN YEN. ENERJI XUHIZ 16/03/2023AKFEN YEN. ENERJI XELKT 16/03/2023AKFEN YEN. ENERJI XSANK 16/03/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125166BIST