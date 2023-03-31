***AKFYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2023 14:04
***AKFYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130179
BIST
15:174.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -64,78
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
15:1719,1906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0230
|Açılış
|: 19,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
15:1720,9157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0227
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
15:171.221,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.221,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler15:15
|EKSUN
|86,50
|36.527.047
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.625.997
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.792.933
|% 9,94
|
|SELGD
|6,21
|3.305.282
|% 9,91
|
|PKART
|23,90
|24.155.368
|% 7,08
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.663.383
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.006.080
|% -9,97
|
|MNDRS
|9,15
|115.459.339
|% -9,32
|
|GOKNR
|20,02
|1.096.115.733
|% -9,17
|
|AKFYE
|17,31
|1.853.493.192
|% -8,89
|
|TUPRS
|540,80
|1.560.937.090
|% 0,33
|
|KOZAL
|21,36
|1.426.797.000
|% 2,01
|
|ASTOR
|50,80
|1.209.065.583
|% -5,22
|
|THYAO
|119,40
|1.149.733.861
|% -2,05
|
|SKBNK
|2,48
|540.112.075
|% 5,98
|
|AKFYE
|17,31
|1.853.493.192
|% -8,89
|
|ISCTR
|13,25
|1.045.561.884
|% -2,00
|
|KOZAL
|21,36
|1.426.797.000
|% 2,01
|
|EKGYO
|6,27
|419.774.640
|% -2,03
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1745
|19,1905
|% 0,12
|
|Euro
|20,8730
|20,9335
|% -0,02
|
|Sterlin
|23,6636
|23,7823
|% -0,06
|
|Frank
|20,8464
|20,9720
|% -0,28
|
|Riyal
|5,0956
|5,1211
|% 0,08
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-3,18
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,63
|
|Cumhuriyet
|8.228
|8.353
|71,00
|
|Tam
|8.239
|8.319
|1,00
|
|Yarım
|4.039
|4.071
|1,00
|
|Çeyrek
|2.019
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,74
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,27
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:31AKFYE
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 17.31 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 680, 331 adet işlem
-
15:30ALCTL
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 344, 878 adet işlem
-
15:29PINSU
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 128 adet işlem
-
15:28PINSU
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 715, 481 adet işlem
-
15:27XU100
Endeks 4, 833 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 29 altında . İşlem hacmi 25, 995.00 milyon TL de