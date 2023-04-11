***AKFYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.04.2023 15:00
***AKFYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136260
BIST
16:005.092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,79
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.091
16:0019,2877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:0021,0624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1322
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:001.239,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,31
|Açılış
|: 1.239,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler15:58
|EDIP
|7,81
|30.675.319
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.238.161
|% 10,00
|
|AGESA
|29,64
|47.035.853
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|36.620.822
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|7.225.675
|% 9,93
|
|AVHOL
|17,13
|114.577.986
|% -9,27
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|LIDER
|125,50
|109.472.322
|% -7,04
|
|ONCSM
|119,10
|143.771.292
|% -6,88
|
|HEDEF
|24,48
|75.301.058
|% -6,78
|
|GESAN
|84,15
|3.555.019.157
|% 2,94
|
|THYAO
|133,40
|3.324.459.604
|% -0,07
|
|KOZAL
|22,46
|2.518.372.005
|% 1,72
|
|EREGL
|36,20
|2.457.766.409
|% 0,89
|
|OYAKC
|35,26
|2.242.434.375
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,30
|1.739.710.460
|% 0,14
|
|KOZAL
|22,46
|2.518.372.005
|% 1,72
|
|YKBNK
|10,12
|1.127.888.074
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,19
|503.507.594
|% 6,35
|
|ISCTR
|12,13
|1.139.991.537
|% 0,58
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2809
|19,2894
|% 0,11
|
|Euro
|21,0438
|21,0556
|% 0,60
|
|Sterlin
|23,9047
|24,0246
|% 0,46
|
|Frank
|21,2252
|21,3530
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1254
|5,1512
|% 0,08
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|6,38
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|5,84
|
|Cumhuriyet
|8.474
|8.602
|24,00
|
|Tam
|8.525
|8.580
|1,00
|
|Yarım
|4.164
|4.198
|0,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.099
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|0,03
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,12
|