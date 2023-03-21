***AKFYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
21.03.2023 09:05
***AKFYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126557
BIST
10:504.940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -35,09
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
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5.001
En Düşük
4.923
10:5019,0248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 19,2600
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|Önceki Kapanış
|: 19,2300
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19,0389
En Düşük
18,9846
10:5020,4241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 20,6400
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|Önceki Kapanış
|: 20,4900
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20,4655
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10:501.207,52
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|: -0,18%
|| -2,14
|Açılış
|: 1.207,52
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|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.205,85
BIST En Aktif Hisseler10:50
|AKFYE
|14,33
|2.262.033
|% 9,98
|
|ANELE
|5,87
|38.673.704
|% 9,93
|
|GLCVY
|23,98
|6.126.179
|% 6,48
|
|ONCSM
|117,80
|53.434.740
|% 6,41
|
|MEPET
|4,98
|13.792.300
|% 6,41
|
|ESCAR
|97,10
|38.152.222
|% -7,08
|
|SDTTR
|123,90
|216.956.743
|% -6,98
|
|ALFAS
|310,50
|220.312.916
|% -5,82
|
|AVOD
|3,02
|33.182.316
|% -5,63
|
|EPLAS
|48,44
|12.854.871
|% -5,58
|
|ASTOR
|55,90
|1.863.557.693
|% -4,36
|
|GOKNR
|24,84
|1.378.120.069
|% 5,43
|
|THYAO
|124,40
|809.273.572
|% -1,35
|
|KOZAL
|21,04
|798.836.237
|% 0,77
|
|ISCTR
|14,10
|703.476.153
|% 0,71
|
|GOKNR
|24,84
|1.378.120.069
|% 5,43
|
|METRO
|2,00
|104.174.360
|% 5,26
|
|ISCTR
|14,10
|703.476.153
|% 0,71
|
|KOZAL
|21,04
|798.836.237
|% 0,77
|
|ADESE
|1,55
|54.125.545
|% 3,33
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0203
|19,0248
|% 0,11
|
|Euro
|20,4115
|20,4241
|% 0,37
|
|Sterlin
|23,2280
|23,3445
|% -0,19
|
|Frank
|20,3638
|20,4865
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0483
|5,0736
|% 0,08
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|-8,44
|
|Altın Gr.
|1.207
|1.207
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.135
|8.227
|-15,00
|
|Yarım
|3.988
|4.026
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.994
|2.013
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,05
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|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-0,82
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