***AKFYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.04.2023 16:07
***AKFYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKFYE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamdi Akın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139722
BIST
16:355.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -21,50
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.028
16:3519,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 20,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
16:3521,2910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0992
|Açılış
|: 21,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
16:351.244,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.244,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler16:35
|BRSAN
|133,10
|291.327.076
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.006.349
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|87.380.003
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.294.544
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|35.721.208
|% 9,94
|
|IMASM
|57,15
|44.777.774
|% -9,91
|
|LIDER
|98,55
|50.702.890
|% -8,75
|
|BALAT
|15,49
|1.092.308
|% -6,97
|
|SNKRN
|25,30
|742.630
|% -5,95
|
|AYCES
|81,20
|24.462.098
|% -5,91
|
|KOZAL
|24,46
|6.768.622.013
|% -0,73
|
|KOZAA
|48,24
|3.094.343.267
|% -2,62
|
|THYAO
|135,80
|2.666.251.056
|% 0,07
|
|EREGL
|34,88
|1.423.934.457
|% -0,74
|
|SISE
|42,56
|1.206.538.943
|% -1,89
|
|KOZAL
|24,46
|6.768.622.013
|% -0,73
|
|EKGYO
|6,73
|731.595.683
|% -1,03
|
|ISCTR
|12,02
|920.356.363
|% 0,08
|
|YKBNK
|10,22
|701.913.766
|% 0,69
|
|KOZAA
|48,24
|3.094.343.267
|% -2,62
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4010
|19,4046
|% 0,07
|
|Euro
|21,2780
|21,2910
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,0191
|24,1396
|% 0,47
|
|Frank
|21,5064
|21,6359
|% 0,15
|
|Riyal
|5,1581
|5,1840
|% 0,17
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|0,29
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,23
|
|Cumhuriyet
|8.816
|8.949
|62,00
|
|Tam
|8.826
|8.953
|15,00
|
|Yarım
|4.310
|4.377
|8,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.188
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,07
|
Seans Raporu
16:35
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-
16:50YEOTK
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 72.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 605, 825 adet işlem
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 49 kaybederek (% -0.63 ) 5, 557
-
16:49XU100
Endeks 5, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 37, 485.00 milyon TL de
-
16:49SANEL
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 18.70 lira fiyatla işlem gören hissede 979, 176 adet işlem
-
16:48GESAN
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 77.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 867, 460 adet işlem