***AKFYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.04.2023 15:10
***AKFYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKFYE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamdi Akın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140050
BIST
15:045.007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -12,00
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
4.975
15:0419,4035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 20,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
15:0421,2930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0149
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
15:041.228,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -21,70
|Açılış
|: 1.228,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler15:04
|KOPOL
|39,40
|729.565.560
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|986.962.370
|% 9,96
|
|VKING
|35,98
|3.406.838
|% 9,76
|
|DZGYO
|3,68
|117.364.802
|% 8,55
|
|IPEKE
|33,16
|342.946.915
|% 7,04
|
|IMASM
|51,45
|261.363.199
|% -9,97
|
|AKMGY
|81,35
|13.243.384
|% -8,22
|
|DIRIT
|7,00
|542.563
|% -5,66
|
|ONCSM
|90,85
|47.262.944
|% -5,46
|
|SMART
|8,08
|43.332.813
|% -5,16
|
|KOZAL
|24,26
|3.321.442.674
|% 2,80
|
|THYAO
|134,20
|1.585.267.225
|% -1,47
|
|KOZAA
|48,22
|1.373.047.414
|% 3,65
|
|GSRAY
|9,74
|995.689.018
|% 4,73
|
|CVKMD
|168,90
|986.962.370
|% 9,96
|
|KOZAL
|24,26
|3.321.442.674
|% 2,80
|
|GSRAY
|9,74
|995.689.018
|% 4,73
|
|EKGYO
|6,69
|461.110.816
|% -0,30
|
|YKBNK
|10,18
|472.543.894
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,87
|528.045.737
|% -1,17
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3976
|19,4035
|% 0,01
|
|Euro
|21,2629
|21,2930
|% 0,07
|
|Sterlin
|23,9934
|24,1138
|% -0,16
|
|Frank
|21,4894
|21,6188
|% -0,30
|
|Riyal
|5,1581
|5,1839
|% 0,03
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-33,30
|
|Altın Gr.
|1.229
|1.229
|-21,42
|
|Cumhuriyet
|8.892
|9.027
|61,00
|
|Tam
|8.921
|9.078
|28,00
|
|Yarım
|4.357
|4.444
|13,00
|
|Çeyrek
|2.179
|2.229
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,43
|-0,28
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-1,69
|