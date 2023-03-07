***AKFYE* *TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
07.03.2023 11:22
***AKFYE******TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120887
BIST
14:155.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 20,24
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.401
14:1518,9200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:1520,1813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0088
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:151.121,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.121,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:13
|BLCYT
|14,85
|34.848.708
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|15.485.205
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.187.611
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,46
|63.454.986
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.144.407
|% 9,98
|
|NATEN
|155,20
|173.627.973
|% -8,11
|
|ULUSE
|224,90
|556.721.213
|% -7,18
|
|RYSAS
|26,16
|19.090.505
|% -6,97
|
|UFUK
|63,60
|5.917.861
|% -5,00
|
|NIBAS
|18,55
|69.701.850
|% -4,68
|
|EREGL
|44,50
|4.233.151.474
|% 0,23
|
|ASTOR
|48,40
|3.895.984.672
|% 9,21
|
|ISCTR
|13,24
|3.645.673.261
|% 2,16
|
|YKBNK
|10,84
|3.434.530.538
|% 0,93
|
|THYAO
|142,10
|3.401.458.219
|% -0,21
|
|YKBNK
|10,84
|3.434.530.538
|% 0,93
|
|ISCTR
|13,24
|3.645.673.261
|% 2,16
|
|SKBNK
|2,64
|460.913.611
|% 3,13
|
|AKBNK
|18,92
|3.309.051.783
|% 0,91
|
|EKGYO
|8,29
|1.100.274.832
|% -0,72
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9130
|18,9176
|% 0,12
|
|Euro
|20,1726
|20,1840
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6501
|22,7637
|% 0,03
|
|Frank
|20,1972
|20,3188
|% 0,00
|
|Riyal
|5,0244
|5,0496
|% 0,09
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-3,59
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|7.569
|7.684
|-31,00
|
|Tam
|7.608
|7.658
|-21,00
|
|Yarım
|3.717
|3.747
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.874
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,98
|85,98
|-0,20
|