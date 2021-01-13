***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2021 08:59
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2020- 31
.12.2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901679
BIST
10:501.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,52
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.566
En Düşük
1.559
10:507,4380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0164
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4753
En Düşük
7,4139
10:509,0764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0276
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
10:50444,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,98
|Açılış
|: 444,02
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,40
BIST En Aktif Hisseler10:50
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|ESEN
|22,12
|99.598.726
|% -6,03
|
|KUTPO
|65,35
|97.433.323
|% -4,74
|
|LUKSK
|37,30
|1.040.986
|% -4,36
|
|SISE
|7,80
|719.620.625
|% 2,09
|
|THYAO
|13,11
|474.287.339
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,50
|332.663.045
|% 2,04
|
|PETKM
|5,29
|320.308.867
|% 0,00
|
|TSKB
|1,93
|266.357.101
|% 1,58
|
|TSKB
|1,93
|266.357.101
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,50
|332.663.045
|% 2,04
|
|SISE
|7,80
|719.620.625
|% 2,09
|
|PETKM
|5,29
|320.308.867
|% 0,00
|
|KARSN
|3,90
|152.010.357
|% 0,78
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4357
|7,4380
|% -0,22
|
|Euro
|9,0710
|9,0764
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,1405
|10,1913
|% -0,17
|
|Frank
|8,3562
|8,4065
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9741
|1,9840
|% -0,35
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|2,46
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,51
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|56,97
|56,97
|0,39
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 96 artarak (% 0.77 ) 1, 700
-
11:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, TSKB, EKGYO
-
11:01
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SISE, SODA
-
11:01XU100
Endeks 1, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 6, 631.00 milyon TL de
-
10:57KLMSN
Yüzde 5.33 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 928, 848 adet işlem