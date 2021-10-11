***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2021 21:48
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2021- 30
.09.2021 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969670
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
18:059,0001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0317
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
9,0187
En Düşük
8,9134
18:0510,4071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0242
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4413
En Düşük
10,3299
18:05507,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,04
|Açılış
|: 507,88
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
509,26
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|205,70
|369.026
|% 10,00
|
|KRONT
|38,78
|67.638.300
|% 9,98
|
|MAALT
|197,20
|10.295.710
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|823.132
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|36.249.809
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|220.577.590
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|100.260.624
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.383.917
|% -9,98
|
|DOKTA
|28,72
|1.839.158
|% -9,97
|
|YEOTK
|85,45
|64.441.300
|% -9,96
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 5,91
|
|EREGL
|17,56
|874.021.211
|% 2,87
|
|TUPRS
|125,80
|694.484.109
|% 2,28
|
|SISE
|8,12
|551.186.720
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,42
|385.141.392
|% 2,11
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 5,91
|
|EKGYO
|1,79
|232.723.027
|% 0,56
|
|ODAS
|1,52
|176.299.511
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9917
|9,0002
|% 0,35
|
|Euro
|10,3993
|10,4069
|% 0,23
|
|Sterlin
|12,2076
|12,2688
|% 0,28
|
|Frank
|9,6631
|9,7213
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3922
|2,4042
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-2,06
|
|Altın Gr.
|508
|508
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,00
|
|B. Petrol
|83,64
|83,64
|1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 719, 162 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, VESTL, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 34 artarak (% 1.50 ) 1, 244
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA