***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOSMAN AKKOCA MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 01.01.2017 0216 280 97 58 osman.akkoca@aksigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203224 - 700287HALİL İBRAHİM ÖZMAN MALİ KONTROL BİRİM YÖNETİCİSİ 01.01.2019 0216 280 97 62 halil.ozman@aksigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı 212758 - 308871SEZA TANINMIŞ ÖZGÜR MUHASEBE BÖLÜM MÜDÜRÜ 30.09.2016 0216 280 97 70 seza.ozgur@aksigorta.com.trZEREN ZEYNEP ERÖKTEM BAL MALİ KONTROL BÖLÜM MÜDÜRÜ 01.01.2020 0216 280 97 61 zeynep.eroktem@aksigorta.com.trBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819797BIST