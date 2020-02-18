***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.02.2020 09:08
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
OSMAN AKKOCA MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 01.01.2017 0216 280 97 58 osman.akkoca@aksigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203224 - 700287
HALİL İBRAHİM ÖZMAN MALİ KONTROL BİRİM YÖNETİCİSİ 01.01.2019 0216 280 97 62 halil.ozman@aksigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı 212758 - 308871
SEZA TANINMIŞ ÖZGÜR MUHASEBE BÖLÜM MÜDÜRÜ 30.09.2016 0216 280 97 70 seza.ozgur@aksigorta.com.tr
ZEREN ZEYNEP ERÖKTEM BAL MALİ KONTROL BÖLÜM MÜDÜRÜ 01.01.2020 0216 280 97 61 zeynep.eroktem@aksigorta.com.tr
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819797
BIST
18:05120.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
0
En Düşük
0
18:056,0611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0153
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0611
En Düşük
6,0411
18:056,5650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5650
En Düşük
6,5466
18:05308,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,50
|Açılış
|: 308,85
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
309,02
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|1,31
|52.986.670
|% 0,00
|
|FLAP
|4,89
|37.734.602
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|190.714.725
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|142.022.437
|% 0,00
|
|KOZAL
|80,00
|241.076.334
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,31
|52.986.670
|% 0,00
|
|FLAP
|4,89
|37.734.602
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|190.714.725
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|142.022.437
|% 0,00
|
|KOZAL
|80,00
|241.076.334
|% 0,00
|
|ASELS
|28,94
|2.114.108.591
|% 0,00
|
|THYAO
|15,29
|1.951.045.411
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 0,00
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 0,00
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,00
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,97
|513.855.081
|% 0,00
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,97
|383.633.416
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8510
|7,8904
|% 0,18
|
|Frank
|6,1554
|6,1925
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6104
|1,6185
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.586
|4,68
|
|Altın Gr.
|309
|309
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,02
|
|B. Petrol
|57,10
|57,10
|-0,57
|
Seans Raporu
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-
17:59EDIP
Yüzde 10.18 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 179, 421 adet işlem
-
17:58TSGYO
Yüzde 4.39 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 570 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 120, 971 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 13, 040.00 milyon TL de
-
17:57OSTIM
Yüzde 12.50 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 659, 745 adet işlem
-
17:56LKMNH
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 395, 089 adet işlem